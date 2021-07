Olimpiadi: Ginnastica, Vanessa Ferrari sceglie 'Con te partirò' di Bocelli per il corpo libero (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Vanessa Ferrari cambia la musica del suo corpo libero per i Giochi Olimpici di Tokyo e sceglie “Con te partirò” di Andrea Bocelli. Il tenore ringrazia la campionessa di artistica in un video, insieme alla figlia Virginia, giovane ginnasta di nove anni e appassionata della disciplina: “Carissima Vanessa, sappiamo che stai per affrontare una grandissima sfida. L'ennesima nella tua straordinaria carriera. Io ti sono vicino per tante ragioni. Innanzi tutto, so che hai scelto le note di “Con te partirò”, una canzone ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) -cambia la musica del suoper i Giochi Olimpici di Tokyo e“Con te” di Andrea. Il tenore ringrazia la campionessa di artistica in un video, insieme alla figlia Virginia, giovane ginnasta di nove anni e appassionata della disciplina: “Carissima, sappiamo che stai per affrontare una grandissima sfida. L'ennesima nella tua straordinaria carriera. Io ti sono vicino per tante ragioni. Innanzi tutto, so che hai scelto le note di “Con te”, una canzone ...

