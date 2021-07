Maltempo | in Piemonte esonda il Toce Grandine a Torino Alto Adige | albero contro funivia

Advertising

ArpaPiemonte : Allerta gialla per maltempo diffuso sul Piemonte nel pomeriggio con #temporali anche localmente molto forti. Attenu… - SkyTG24 : Maltempo Piemonte, nubifragio su Torino: grandine e alberi spogliati - TgrRaiPiemonte : Allerta maltempo in tutto il Piemonte. Nel Vco esondato il fiume Toce, a Torino violento nubifragio e grandinata.… - CentroMeteoITA : #METEO - Forte #MALTEMPO in #Piemonte, #GRANDINE a #Torino e #FRANE nel #Verbano: #DANNI e DISAGI, i dettagli - 3BMeteo : Allagamenti in #Piemonte #allartameteo #maltempo -

... e allerta gialla in Valle d'Aosta,, nei restanti settori della Lombardia, in Veneto, ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di. Le informazioni sui livelli ......Lombardia Resta alto l'allarmenel Nord . Ieri la Protezione Civile aveva lanciato l'allerta arancione in gran parte della Lombardia e giallo in altre 6 regioni: Valle d'Aosta,, ...Si segnalano alcuni interventi dei vigili del fuoco in particolare per la via Pannilani a Como allagata, per un tombino saltato in via Bixio e per un albero caduto sulla strada a Colverde . Momenti di ...Una forte ondata temporalesca ha sferzato oggi molte regioni del nord e la Toscana. Grandine e venti tempestosi hanno causato danni e disagi, dal nord del Piemonte al Triveneto, facendo crollare ...