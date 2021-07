ISMAIL JAKOBS | LA NUOVA SAETTA DEL MONACO

(Di martedì 13 luglio 2021) Vittoria dell’Europeo U21 con la Germania eavventura nel Principato di: perl’estate 2021 rappresenta una rampa di lancio per la sua carriera da calciatore. Voluto fortemente dalla società monegasca, Kovac può contare per la prossima stagione su un professionista polivalente per la fascia sinistra.nasce il 17 agosto 1999 a Colonia, Germania. Il destino con il pallone prende strada quando a nel 2012, all’età di 13 anni, gli osservatori del Colonia rimangono impressionati dal suo talento con la squadra regionale del BC Bliesheim. Atleta naturale, il progresso di ...

Rinforzo per il Monaco, dal Colonia arriva, esterno 21enne a tutta fascia di nazionalità tedesca ma di origini senegalesi. Contratto quinquennale: si è recentemente laureato campione d'Europa con la Germania under 21. La formazione del Principato è infatti molto vicina ad assicurarsi del Colonia, col quale è stata raggiunta un'intesa totale che porterà il calciatore a raggiungere