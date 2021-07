Intervista al cantautore Mauro Di Maggio (Di martedì 13 luglio 2021) 1- Ciao Mauro. Per prima cosa una domanda su di te come persona: se dovessi partire e potessi portare con te solo tre oggetti, cosa porteresti e perché? Ciao, bella domanda.Porterei una chitarra per scrivere, comporre, cantare ed allietarmi con la musica. Un bel libro sulla pace e l’armonia interiore ed esteriore da scegliere fra tanti significativi;e, in questa epoca moderna, sicuramente uno smartphone/computer che oggi sono quasi la stessa cosa. E dove andresti? In Europa credo.Ma poi il posto conta relativamente. Ciò che conta per me è che un luogo dia la beatitudine dello stare in quel luogo.Che sia bello, piacevole per il corpo, di ispirazione per la vita e la ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 13 luglio 2021) 1- Ciao. Per prima cosa una domanda su di te come persona: se dovessi partire e potessi portare con te solo tre oggetti, cosa porteresti e perché? Ciao, bella domanda.Porterei una chitarra per scrivere, comporre, cantare ed allietarmi con la musica. Un bel libro sulla pace e l’armonia interiore ed esteriore da scegliere fra tanti significativi;e, in questa epoca moderna, sicuramente uno smartphone/computer che oggi sono quasi la stessa cosa. E dove andresti? In Europa credo.Ma poi il posto conta relativamente. Ciò che conta per me è che un luogo dia la beatitudine dello stare in quel luogo.Che sia bello, piacevole per il corpo, di ispirazione per la vita e la ...

Advertising

Roberta44006807 : @saywaaad In più di qualche intervista ha detto che ha preso ispirazione da Francesco De Gregori, e che avrebbe vol… - Roberta44006807 : @sangioegiusupp In più di qualche intervista ha detto che ha preso ispirazione da Francesco De Gregori, e che avreb… - SilviaSpadon : Il cantautore Luca Usai ci racconta il suo disco 'Origini', 12 brani registrati in presa diretta. Leggi l'intervist… - raffmusicpromos : Intervista con @gabe_luigigabriele fuori adesso! Interview out now! Link in bio! #intervista #interview #cantautore… - raffmusicpromos : Intervista con @penz_music fuori adesso! Interview out now! Link in bio! #intervista #interview #cantautore… -