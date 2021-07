Interspac, Cottarelli: «Vogliamo avere tre fonti di finanziamento» (Di martedì 13 luglio 2021) Il presidente di Interspac Carlo Cottarelli spiega i tipi di finanziamento che si aspetta per l’azionariato popolare dell’Inter Carlo Cottarelli, presidente e ideatore del progetto Interspac, in una intervista a Mi-Tomorrow ha spiegato quali tipi di finanziamento si aspetta da questo azionariato popolare. TRE FINANZIAMENTI – «Quel che cerchiamo di fare è avere tre fonti di finanziamento: i tanti che danno individualmente poco, gli imprenditori e manager che possono mettere un po’ di più e poi gli investitori istituzionali come possono ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Il presidente diCarlospiega i tipi diche si aspetta per l’azionariato popolare dell’Inter Carlo, presidente e ideatore del progetto, in una intervista a Mi-Tomorrow ha spiegato quali tipi disi aspetta da questo azionariato popolare. TRE FINANZIAMENTI – «Quel che cerchiamo di fare ètredi: i tanti che danno individualmente poco, gli imprenditori e manager che possono mettere un po’ di più e poi gli investitori istituzionali come possono ...

