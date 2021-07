Google, multa antitrust francese da 500 mln euro per uso news (Di martedì 13 luglio 2021) L'autorità francese della concorrenza ha inflito a Google una multa da 500 milioni di euro per non avere rispettato in pieno le disposizione imposta dal regolatore nell'ambito di una disputa con gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) L'autoritàdella concorrenza ha inflito aunada 500 milioni diper non avere rispettato in pieno le disposizione imposta dal regolatore nell'ambito di una disputa con gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'autorità francese per la concorrenza ha inflitto una multa record di 500 milioni di euro a Google, il colosso Usa… - ilpost : L’Antitrust francese ha multato Google per 500 milioni di euro - fattoquotidiano : Francia, l’Antitrust multa Google per 500 milioni di euro: “Non ha negoziato in buona fede con gli editori della st… - zazoomblog : Google punita con maxi-multa da 500 milioni di euro in - andreastoolbox : Francia, multa record da 500 mln euro contro Google - Internet e Social - ANSA -