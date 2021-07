Ghost of Tsushima: Nuovi dettagli sull’espansione (Di martedì 13 luglio 2021) Annunciata di recente, quest’oggi si torna a parlare della nuova espansione per Ghost of Tsushima, il cui rilascio è previsto per il 20 Agosto 2021. Nuovi dettagli per l’espansione di Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima si espanderà con una nuova e generosa località da esplorare, accessibile da tutti i giocatori che avranno raggiunto almeno l’atto 2 della storia principale. Jin Sakai si recherà sull’isola di Iki per indagare sulla presennza mongola. La nuova località avrà dimensioni paragonabili alla prima parte della mappa principale ed è ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 13 luglio 2021) Annunciata di recente, quest’oggi si torna a parlare della nuova espansione perof, il cui rilascio è previsto per il 20 Agosto 2021.per l’espansione diofofsi espanderà con una nuova e generosa località da esplorare, accessibile da tutti i giocatori che avranno raggiunto almeno l’atto 2 della storia principale. Jin Sakai si recherà sull’isola di Iki per indagare sulla presennza mongola. La nuova località avrà dimensioni paragonabili alla prima parte della mappa principale ed è ...

