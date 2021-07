Genoa: Marroccu, Sirigu sarebbe gran nome per noi (Di martedì 13 luglio 2021) "Per la porta stiamo lavorando ma ancora non ci sono novità. Ci sono vari profili che siamo seguendo ma non abbiamo preso nessuna decisione. Vanheusden? Siamo in dirittura d'arrivo. Sirugu? sarebbe un ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) "Per la porta stiamo lavorando ma ancora non ci sono novità. Ci sono vari profili che siamo seguendo ma non abbiamo preso nessuna decisione. Vanheusden? Siamo in dirittura d'arrivo. Sirugu?un ...

Advertising

sportface2016 : #Genoa, il ds Marroccu fa il punto sul mercato: '#Sirigu sarebbe un gran nome per noi' - interclubpavia : Genoa: Marroccu, Sirigu sarebbe gran nome per noi - junews24com : Sirigu Juve, parla il ds del Genoa: «Sarebbe un grande colpo per noi» - - TUTTOJUVE_COM : Genoa, Marroccu: 'Sirigu? Sarebbe un gran nome per noi' - marinabeccuti : Marroccu, ds Genoa, su Sirigu: 'Sarebbe un gran nome per noi' -