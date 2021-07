Ddl Zan, sospesa la discussione in Senato. La Presidente Casellati convoca i capigruppo. È bagarre (Di martedì 13 luglio 2021) Il Ddl Zan è arrivato in Senato, ma la discussione non è mai iniziata. Non appena convocata la seduta, il Presidente della commissione Giustizia Ostellari ha chiesto altro tempo alla Presidente Casellati per discutere ulteriormente sul testo, così la seduta è stata sospesa. In aula è esploso il disappunto da parte dei Senatori di PD, M5S e LeU che hanno protestato animosamente. sospesa la discussione sul Ddl Zan Alle 16.30 il Senato si è riunito per discutere sul Ddl Zan, al momento della ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 luglio 2021) Il Ddl Zan è arrivato in, ma lanon è mai iniziata. Non appenata la seduta, ildella commissione Giustizia Ostellari ha chiesto altro tempo allaper discutere ulteriormente sul testo, così la seduta è stata. In aula è esploso il disappunto da parte deiri di PD, M5S e LeU che hanno protestato animosamente.lasul Ddl Zan Alle 16.30 ilsi è riunito per discutere sul Ddl Zan, al momento della ...

