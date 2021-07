Ddl Zan: caos nell’Aula del Senato. Primo round a Pd-M5s, ma è rebus sui numeri. Salvini e Renzi sulle barricate (Di mercoledì 14 luglio 2021) l Primo round se lo aggiudicano Pd e M5S: perchè il disegno di legge Zan resta nell'Aula del Senato, nonostante il clima tesissimo, e non torna in commissione. Nessuno stop dei lavori, come chiesto da Lega e Fratelli d'Italia. Ma si tratta solo della prima battaglia, piu' procedurale e tecnica che politica. Le posizioni di Renzxi e Salvini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 luglio 2021) lse lo aggiudicano Pd e M5S: perchè il disegno di legge Zan resta nell'Aula del, nonostante il clima tesissimo, e non torna in commissione. Nessuno stop dei lavori, come chiesto da Lega e Fratelli d'Italia. Ma si tratta solo della prima battaglia, piu' procedurale e tecnica che politica. Le posizioni di Renzxi eL'articolo proviene da Firenze Post.

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - dei_alba : RT @matteorenzi: Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideologiche g… - alreezzo : quando leggo certe STRONZATE sul ddl zan mi chiedo, ma sicuri che certe persone devono avere il diritto di voto? -