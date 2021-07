Da Bonucci e Chiellini fino a Donnarumma e Jorginho: l'impresa della Nazionale è racchiusa nei numeri (Di martedì 13 luglio 2021) Dai gol fatti al possesso palla in finale: i numeri record dell'impresa della Nazionale a Euro 2020. Leggi su 90min (Di martedì 13 luglio 2021) Dai gol fatti al possesso palla in finale: irecord dell'a Euro 2020.

ESPNFC : Professor Bonucci and Professor Chiellini ?? - juventusfc : ????????????????????????????????????! ???????? GLI #AZZURRI CE L’HANNO FATTA! HANNO VINTO #EURO2020! ?? COMPLIMENTI AI NOSTRI FAB FOUR BI… - Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ??? #Mancini: “Siamo felici per tutti gli italiani” ??? #Bonucci e #Chiellini: “Dedicata ai… - iampeedeeterry : RT @ESPNFC: Professor Bonucci and Professor Chiellini ?? - AdegbolaSulaim3 : RT @ESPNFC: Professor Bonucci and Professor Chiellini ?? -