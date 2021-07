Così è morto il Movimento 5 stelle (Di martedì 13 luglio 2021) Quel rissoso, irascibile, carissimo Carlo Marx, strabusato, diceva che la storia gira due volte, la prima è una tragedia, la seconda diventa una farsa. Ma non aveva conosciuto il Movimento 5 stelle, altrimenti si sarebbe convinto che la faccenda come farsa può nascere e come farsa può spirare. I voltafaccia grillini O come atellana, se si vuole. E nell’ignominia muore questa setta di esagitati, questa nave dei folli affidata a un guitto passato dalla pubblicità delle automobili alle ossessioni green all’idrogeno, dallo sfasciare i computer ad esaltarli come la nuova normalità; sotto di lui, un esercito di lunatici, di fissati, di rancorosi mediati da una ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 13 luglio 2021) Quel rissoso, irascibile, carissimo Carlo Marx, strabusato, diceva che la storia gira due volte, la prima è una tragedia, la seconda diventa una farsa. Ma non aveva conosciuto il, altrimenti si sarebbe convinto che la faccenda come farsa può nascere e come farsa può spirare. I voltafaccia grillini O come atellana, se si vuole. E nell’ignominia muore questa setta di esagitati, questa nave dei folli affidata a un guitto passato dalla pubblicità delle automobili alle ossessioni green all’idrogeno, dallo sfasciare i computer ad esaltarli come la nuova normalità; sotto di lui, un esercito di lunatici, di fissati, di rancorosi mediati da una ...

