Calciomercato Inter | si accelera sulle fasce per Bellerin e Dumfries Le ultime

(Di martedì 13 luglio 2021) L’vuole chiudere entro fine mese per il colpo sulla destra dopo l’addio di Hakimi. Leindiscrezioni L’acellera per il sostituto di Hakimi. Due nomi in prima fila sul taccuino della dirigenza di Viale della Liberazione:. Stando a La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sostanzialmente hanno incassato il gradimento di entrambi i giocatori ma ci sarebbero degli ostacoli nelle due trattative. Per l’olandese del PSV Eindhoven c’è la concorrenza dell’Everton, oltre alla valutazione di 20 milioni di euro del cartellino. Il PSV vuole incassare, con Benitez pronto a mettere i ...

Le sono tornati in mente dolci ricordi ai tempi dell'? 'Ho avuto il piacere e la felicità di averlo portato all'. Ricorderò sempre quel suo modo di presentarsi a me con in dono una maglia ...Ora l'exha di nuovo le valigie in mano e spera di trovare presto una soluzione.LIVE Calciomercato, segui tutte le trattative e i colpi ufficiali di oggi 13 luglio. I sogni dei tifosi per la prossima stagione iniziano qui ...L'ex presidente dell'Inter si complimenta con Mancini per la vittoria del titolo europeo e si concede una battuta su Interspac.