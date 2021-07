Accordo ad un passo: nuova squadra in Serie A per Sirigu! (Di martedì 13 luglio 2021) Importante novità di calciomercato per uno dei calciatori azzurri reduce dal trionfo ad Euro 2020. Salvatore Sirigu, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, sarebbe ad un passo dalla sua nuova squadra. Il portiere è davvero vicino al passaggio al Genoa, con i contatti tra l’entourage e il club ligure che si sono intensificati in giornata. Le parti sono più vicine, anche se non c’è l’Accordo totale. Resta fiducia nel poter concludere la trattativa e regalare un nuovo portiere a Davide Ballardini. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 13 luglio 2021) Importante novità di calciomercato per uno dei calciatori azzurri reduce dal trionfo ad Euro 2020. Salvatore Sirigu, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, sarebbe ad undalla sua. Il portiere è davvero vicino al passaggio al Genoa, con i contatti tra l’entourage e il club ligure che si sono intensificati in giornata. Le parti sono più vicine, anche se non c’è l’totale. Resta fiducia nel poter concludere la trattativa e regalare un nuovo portiere a Davide Ballardini. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - matteorenzi : Siamo a un passo dall’accordo sulla legge Zan. Chi vuole lo scontro rischia di distruggere la vita di questi ragazz… - RaiNews : Respinte pregiudiziali, Pd: 'Maggioranza c'è'. Lega e Forza Italia: 'Domani vanno sotto'. Renzi: accordo a un passo… - DarioPanzac89 : RT @matteorenzi: Siamo a un passo dall’accordo sulla legge Zan. Chi vuole lo scontro rischia di distruggere la vita di questi ragazzi #Cont… - ottovanz : RT @matteorenzi: Siamo a un passo dall’accordo sulla legge Zan. Chi vuole lo scontro rischia di distruggere la vita di questi ragazzi #Cont… -