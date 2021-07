Virgin Galactic e Branson primi a fare turismo spaziale | è un record che apre una nuova era

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 12 luglio 2021) E ora tocca a Jeff Bezos ed Elon Musk. Richard, infatti, ha acceso i motori nella corsa a quelche si propone di diventare la regole e non l’eccezione in questo terzo millennio. Il magnate britannico ha ottenuto con successo la prima missionea bordo della navicellaUnity 22 della, rientrando e atterrando in sicurezza sulla Terra.(Adobe Stock)“E’ meraviglioso, ho coronato un sogno che avevo da bambino, Quante emozioni, il sogno di una vita diventa realtà. Penso ...