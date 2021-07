Ufficiale | Valoti al Monza dalla Spal

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 12 luglio 2021) Mattiaè del! Il centrocampista arrivaa titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Vicenza il 6 settembre 1993, vanta 86 presenze con 9 gol in Serie A e 68 gare con 15 reti in Serie B. Cresce nell’Albinoleffe con cui fa il suo debutto in Serie B a 17 anni e si guadagna la chiamata del Milan di Berlusconi e Galliani, che lo acquisisce in comproprietà. In rossonero resta fino al gennaio 2013, quando torna all’Albinoleffe con cui gioca un’altra stagione e mezza fino al saltoSerie C alla Serie A con l’Hellas Verona. Dopo le ...