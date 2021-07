Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 torna in testa alla classifica di vendite in UK (Di lunedì 12 luglio 2021) Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 è tornato in cima alle classifiche inglesi dopo un aumento delle vendite del 187%. È la terza volta che il gioco è alla posizione numero 1. L'aumento delle vendite di questa settimana segue l'arrivo di nuove scorte di PS5 e il gioco è stato presentato in una serie di bundle console presso i rivenditori del Regno Unito. Un altro gioco presente nei bundle PS5 è stato Assassin's Creed Valhalla di Ubisoft. Il gioco open world è aumentato del 77% nelle vendite settimana ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021)per PS5 èto in cima alle classifiche inglesi dopo un aumento delledel 187%. È la terza volta che il gioco èposizione numero 1. L'aumento delledi questa settimana segue l'arrivo di nuove scorte di PS5 e il gioco è stato presentato in una serie di bundle console presso i rivenditori del Regno Unito. Un altro gioco presente nei bundle PS5 è stato Assassin's Creed Valhdi Ubisoft. Il gioco open world è aumentato del 77% nellesettimana ...

Advertising

GamingTalker : Classifica UK, Ratchet & Clank Rift Apart ritorna in prima posizione: terzo posto per Monster Hunter Stories 2… - domenicopanacea : @Anse1987 Vero, per quanto la grafica del precedente capitolo con la patch per PS5 non è che si discosti molto dall… - Anse1987 : @domenicopanacea Va detto che Ratchet & Clank sotto molto aspetti ha stupito. Graficamente è un film Pixar in movimento ?? - Anse1987 : @domenicopanacea Ratchet & Clank è maestoso - GBirras : Ratchet and Clank (PS4) continuando la aventura. -