Quaker State 400 | un affare di famiglia

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’Atlanta Motor Speedway diventa per un giorno il giardino di casa dellaBusch. Infatti, la400 diventa una vera e propria lotta fratricida tra Kurt e Kyle Busch, i quali si contendono la vittoria per l’intero pomeriggio. Nel duello finale la spunta il fratello maggiore, che batte il minore per poco meno di un secondo. È una vittoria pesante per il 42enne Kurt, che si qualifica per i Playoff e regala soddisfazioni al team di Chip Ganassi, alla sua ultima stagione nella NASCAR. Martin Truex Jr, Alex Bowman, Ryan Blaney, Tyler Reddick, Chase Elliott, Christopher Bell, Matt DiBenedetto e Brad Keselowski completano la top ...