Precipitato in un dirupo in Trentino: è morto il prete 47enne. Chi era don Gianola (Di lunedì 12 luglio 2021) Trento, 12 luglio 2021 - La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio dall'ospedale di Trento dove era stato portato questa mattina in elicottero: don Graziano Gianola, 47 anni, non ce l'ha fatta.

occhio_notizie : Tragedia a #Trento il sacerdote di 47 anni è morto dopo essere precipitato in un dirupo sull'altopiano di Brentonic… - step_real : RT @chiesadimilano: LUTTO Incidente in montagna, deceduto don Graziano #Gianola. E' precipitato in un dirupo mentre accompagnava un gruppo… - CarloMelato : RT @chiesadimilano: LUTTO Incidente in montagna, deceduto don Graziano #Gianola. E' precipitato in un dirupo mentre accompagnava un gruppo… - pinonardi1 : RT @chiesadimilano: LUTTO Incidente in montagna, deceduto don Graziano #Gianola. E' precipitato in un dirupo mentre accompagnava un gruppo… - chiesadimilano : LUTTO Incidente in montagna, deceduto don Graziano #Gianola. E' precipitato in un dirupo mentre accompagnava un gru… -