Ninja Gaiden Master Collection si aggiorna con importanti modifiche | novità e migliorie

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ninja Gaiden

MondoXbox

Un esempio?Master Collection costa R$184.95 su Xbox (30,81 euro) e R$214.90 sul PS Store (35,80 euro). Pensate che sia una differenza minima? Abbiamo altri esempi, come segnalato dagli ...Ad esempio,Master Collection è soggetto a due prezzi totalmente differenti: 184.95 real brasiliani su Xbox contro 214.90 su PlayStation. Le lamentele sono proseguite anche in merito ...Il lancio della versione PC di Ninja Gaiden Master Collection non è stato dei migliori, a causa delle diverse problematiche che affliggevano il gioco, oltre ...A poco più di un mese dal suo lancio, Ninja Gaiden: Master Collection ha ricevuto dallo studio Team Ninja un'aggiornamento da molti utenti richiesto.Al ...