L' Italia è campione d' Europa! Battuta l' Inghilterra ai rigori Wembley è azzurra

Advertising

Guillaumemp : ???? L’ITALIA È CAMPIONE D’EUROPA ???? - Inter : ?? | #EURO2020 Champs of Italy ? Champs of Europe ? Congratulazioni alla @Vivo_Azzurro e ai nostri giocatori ner… - AntoVitiello : #Italia campione d'Europa ???? #Euro2020Final Tuffo nel Naviglio #Milano - alessandrorivos : RT @UEFAcom_it: ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - danielchaidez2 : RT @UEFAcom_it: ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro -

Ultime Notizie dalla rete : Italia campione

L'd'Europa- Inghilterra, la fotostoria della partita- Inghilterra 4 - 3 ai rigori, le pagelle: Donnarumma decisivo, Chiellini Braveheartd'Europa, ...Era l'di Totti, Nesta, Del Piero. Fino al 90' erad'Europa poi, il gol maledetto di Wiltord. Oggi anche quegli ex ragazzi in lacrime diventati possono finalmente gioire per il ...Il trionfo azzurro viene celebrato con fumogeni, fuochi d'artificio, sventolio di bandiere tricolori e cori. Nelle vie del centro il traffico e' in tilt per i caroselli delle auto mentre le strade son ...Festa incontenibile anche in città tra caroselli e tricolori al vento, in tanti hanno celebrato l'Italia campione d'Europa. Una lunga notte di festa, anche Cesena è impazzita di gioia per la vittoria ...