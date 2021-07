L’autore del Trono di Spade George R.R. Martin lavora a una nuova serie con Robert Redford (Di lunedì 12 luglio 2021) George R.R. Martin si dedica a un altro progetto mentre i fan attendono con impazienza di scoprire cosa accadrà nel nuovo romanzo de Il Trono di Spade, Winds of Winter, penultimo capitolo della saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, in lavorazione da ormai troppo tempo. Dark Winds è il titolo del prossimo progetto televisivo del prolifico autore che parteciperà in qualità di produttore. Al suo fianco, un team che vanta il nome di un veterano di Hollywood, l’attore e regista Robert Redford. Creata da Graham Roland (Jack Ryan), la serie avrà ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 luglio 2021)R.R.si dedica a un altro progetto mentre i fan attendono con impazienza di scoprire cosa accadrà nel nuovo romanzo de Ildi, Winds of Winter, penultimo capitolo della saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, inzione da ormai troppo tempo. Dark Winds è il titolo del prossimo progetto televisivo del prolifico autore che parteciperà in qualità di produttore. Al suo fianco, un team che vanta il nome di un veterano di Hollywood, l’attore e regista. Creata da Graham Roland (Jack Ryan), laavrà ...

