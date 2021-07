Europei | Calenda | ‘inglesi hanno perso coppa e fair play’

Advertising

lorenzoradio : @La_manina__ Che contribuiscano almeno a pulire le città. Anche i parlamentari europei che si fanno votare da un pa… - TTNHEC : RT @AndreaPluchino3: @makkox @CarloCalenda Questo concetto andrebbe esteso a tutti quelli che percepiscono redditi o contributi a fondo per… - AndreaPluchino3 : @makkox @CarloCalenda Questo concetto andrebbe esteso a tutti quelli che percepiscono redditi o contributi a fondo… - amodio_enzo : @vncnzvlln92 @CarloCalenda Eletto, in gruppo in cui è ancora, da una coalizione fra PD e siamo europei (lista di Ca… - italy983 : @vncnzvlln92 @CarloCalenda Aridaje. Calenda è stato eletto con le preferenze dei cittadini del nord est che lo hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Calenda

Il Manifesto

... a Walter Veltroni in particolare, proposto da Carlocome candidato sindaco per il Pd, ...si contano circa 5mila punti di raccolta contro gli oltre 10mila presenti negli altri stati. ...Carloe +Europa, alleati del Pd alle scorse elezioni, continuano a porre veti a ogni ... un'Italia saldamente ancorata ai valori, ai diritti civili e sociali, e alleata con gli Stati ...Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Fischiano l'inno, gli infortunati e rifiutano la medaglia. Gli inglesi ieri hanno perso la partita, l'europeo e anche il fair play. Peccato. Per loro. #CampionidEuropa". L ...Un sondaggio effettuato da Tecnè per l’agenzia Dire evidenzia le intenzioni di voto dei giovani tra i 18 e i 21 anni dopo l’approvazione ...