Due figlie e tra poco il matrimonio col calciatore per l'ex GF: "Vuoi sposare papà?" (Di lunedì 12 luglio 2021) Due figlie insieme e tra poco il matrimonio: l'ex concorrente del Grande Fratello e il calciatore presto diventeranno moglie e marito. La proposta di nozze è stata mostrata a tutti su Instagram, dove lei ha condiviso i momenti più belli. Il compagno ha coinvolto anche le due principesse di casa e le ha fatto trovare una torta gigante con su scritto: "Vuoi sposare papà?". E lei ha "detto sì", come fa sapere sempre sui social accompagnando il tutto da un'emoticon a forma di anello. E così Vanessa Ravizza indosserà presto l'abito bianco.

