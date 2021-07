Di Marzio | “Spalletti deve capire il Napoli e quella partita col Verona”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 luglio 2021) Gianni Diinterviene a Radio Mare per parlare della vittoria dell’Italia a Wembley: “Vincere a Wembley è stato incredibile, loro erano già pronti con lo champagne”. L’ex allenatore e operatore di mercato parla anche delle vergognose aggressioni ai tifosi italiani: ” I delinquenti sono ovunque. Anche il fatto che se ne siano andati prima mi stupisce, non pensavo”. Euro2020 per l’Italia è stato un trionfo, ma si è vista l’assenza di un bomber vero: “Il gioco di Mancini non è il classico gioco di ripartenze, Immobile è un contropiedista e non si è esaltato anche in rapporto ai gol fatti. In Italia, anche a livello giovanile, dall’Under 21 a scendere in giù, c’è ...