Conte va alla guerra. Dopo la giustizia, il fisco (Di lunedì 12 luglio 2021) La giustizia e il fisco, il fisco e la giustizia. Quando ancora tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte erano tutti buffetti e moine e dello Statuto allora come ora non v’era alcuna traccia, l’ex premier già affilava le armi per due battaglie che avrebbero caratterizzato il nuovo corso del suo Movimento 5 stelle. A distanza di qualche settimana non è cambiato un esito già scritto - l’avvocato alla guida dei pentastellati, il garante a fare il garante - ma tutto il resto sì. Conte mette piede sul suo predellino già logoro, il suo entourage già guarda lontano: “Dobbiamo evitare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Lae il, ile la. Quando ancora tra Beppe Grillo e Giuseppeerano tutti buffetti e moine e dello Statuto allora come ora non v’era alcuna traccia, l’ex premier già affilava le armi per due battaglie che avrebbero caratterizzato il nuovo corso del suo Movimento 5 stelle. A distanza di qualche settimana non è cambiato un esito già scritto - l’avvocatoguida dei pentastellati, il garante a fare il garante - ma tutto il resto sì.mette piede sul suo predellino già logoro, il suo entourage già guarda lontano: “Dobbiamo evitare ...

