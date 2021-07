Chiellini che afferra Saka, Elisabetta II vs Orietta Berti, Mancini come Damiano. È anche la notte dei meme – Le immagini (Di lunedì 12 luglio 2021) Il calcio sarà anche tornato a casa, come cantano da mesi a questa parte gli inglesi per la finale di Euro 2020 a Wembley: ma la vittoria no, quella se la sono ripresi in mano gli Azzurri di Roberto Mancini, con un 4-3 arrivato dopo una gara a inseguimento e dopo i calci di rigore. Con la Coppa degli Europei che «It’s coming home Rome», i meme si sono sprecati: dal ct Mancini con lo champagne come Damiano dei Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision, a Boris Jhonson con la chioma tricolore e alla nostra Orietta Berti che non ha niente da ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) Il calcio saràtornato a casa,cantano da mesi a questa parte gli inglesi per la finale di Euro 2020 a Wembley: ma la vittoria no, quella se la sono ripresi in mano gli Azzurri di Roberto, con un 4-3 arrivato dopo una gara a inseguimento e dopo i calci di rigore. Con la Coppa degli Europei che «It’s coming home Rome», isi sono sprecati: dal ctcon lo champagnedei Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision, a Boris Jhonson con la chioma tricolore e alla nostrache non ha niente da ...

Advertising

chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - francescocosta : Il video di Florenzi che canta Notti magiche. Chiesa che dice “chiama mamma” a Siri. Gli abbracci tra Vialli e Manc… - TheMerluzz : Chiellini voleva solo leggere di che taglia fosse la maglia, malfidati... #ItaliaInghilterra - ferlyebarto : RT @dreaminhogvarts: Al di là delle simpatie e antipatie personali, per tutto ciò che Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci sono stati, hann… - silvanaa_twwt : RT @LaChicca19: Questa foto per me è bellissima. È l’Italia di oggi con Chiellini che alza la coppa, ma é anche l’Italia del futuro. L’Ital… -