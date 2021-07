«Carràmba! Che sorpresa» torna in prime time su Rai1 al martedì

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carràmba Che

L'HuffPost

Sembral'intenzione dei vertici Rai per il primo canale sia quella di continuare con questo omaggio ed parrebbe intenzionata a stravolgere la sua programmazione ed a dedicare una giornata a ...Per omaggiare Raffaella Carrà in seguito alla sua dolorosa scomparsa, Rai Uno manderà in onda per tutta ...