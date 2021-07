Bollettino | un bruttissimo dato | tornano a salire i ricoveri Gli effetti della variante Delta | ecco tutte le cifre

(Di lunedì 12 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 888 casi di positività al coronavirus rispetto ai 1.391vigilia: questi i dati contenuti neldiffuso oggi, lunedì 12 giugno. Sale così ad almeno 4.272.163 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia. Sono 13 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, rispetto alle 7 di domenica: in totale da febbraio 2020 i morti salgono a 127.788. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.103.949 e 1.529 quelle uscite oggi dall'incubo Covid (ieri 1.318). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino bruttissimo

Blasting News Italia

Tutto il calcio si stringe attorno a Hirving Lozano, reduce da uninfortunio dopo 10 di gioco di Messico - Trinidad and Tobago. L'esterno del Napoli è ... Segue anche il primo...L'uomo, nel giugno del 2020, aveva avuto unincidente durante una sessione di ... Daniela ha spiegato che la scelta di fornire questo nuovoè arrivato "consultando i medici", che ...In Indonesia, il governo guidato dal presidente Joko Widodo ha esteso a tutto l'arcipelago le restrizioni per limitare la diffusione dei ...VIDEO - L'infortunio di Hirving Lozano col Messico: scontro col portiere, perde i sensi e subisce un taglio all'altezza dell'occhio ...