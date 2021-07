Walter Bonatti | il Coppi dei ghiacciai

(Di domenica 11 luglio 2021) Dalle vette delle Alpi o dell'Himalaya, ai viaggi in solitaria su fiumi selvaggi, dentro vulcani attivi, in mezzo a popolazioni primitive. L'alpinista ed esploratore italiano più celebrato, scomparso dieci anni fa, è protagonista di un libro straordinario e di una mostra. Che oggi più che mai ci fa sognare. «Seduto sulle rive sabbiose viaggiavo con il pensiero a cavallo di un pezzo di legno portato dal fiume». Da ragazzo di pianura (padana) guarda il Po a Piacenza e vede l'Orinoco con i caimani e i boa padroni nella corrente; scruta il monte Alben dalla Val Seriana ma ha davanti l'ancora inviolato Cerro Torre, in Patagonia; calpesta la neve fradicia sulla soglia di casa a Monza e sente lo ...

SuperTWGattona : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL ALPINISMO ?????? Vota, RT e fai votare il più grande ALPINISTA di tutti i tempi SEMIFINALE… - CAI150 : RT @RomaAppio: #Partigiano, guida alpina, compagno di cordata di Walter #Bonatti, nazionale di sci con Zeno Colò. Nasceva oggi nel 1914 (ma… - loukas81944652 : RT @RomaAppio: #Partigiano, guida alpina, compagno di cordata di Walter #Bonatti, nazionale di sci con Zeno Colò. Nasceva oggi nel 1914 (ma… - AuroraImmacola1 : RT @isaboh_: “La montagna più alta rimane sempre dentro di noi.” ~ Walter Bonatti #CercandoSeStessi a #CasaLettori con @CasaLettori e @Li… - raffanchio : RT @isaboh_: “La montagna più alta rimane sempre dentro di noi.” ~ Walter Bonatti #CercandoSeStessi a #CasaLettori con @CasaLettori e @Li… -

Ultime Notizie dalla rete : Walter Bonatti

RSI.ch Informazione

Esposti anche inediti fotogrammi delle imprese di, Catherine Destivelle, Kílian Jornet Burgada e Hervé Barmasse. In parallelo il Museo delle Alpi accoglie l'allestimento 'Icona Cervino'...Che passa da Maradona a Fellini, da Don Milani a Maria Montessori, ma anche Beppe Fenoglio, Carlo Levi,, Marco Simoncelli e Valentino Rossi o simboli come il Derby Club a Milano e la ...(ANSA) - AOSTA, 10 LUG - Il Cervino è protagonista della mostra allestita al Forte di Bard dal 9 luglio al 17 ottobre prossimo. Le sale delle Cannoniere ospitano nell'ambito del progetto 'L'adieu des ...Per regalarlo a noi lettori. Da Maradona a Fellini, da don Milani a Maria Montessori, ma anche Beppe Fenoglio, Carlo Levi, Walter Bonatti, Marco Simoncelli e Valentino Rossi o simboli come il Derby ...