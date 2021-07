VIDEO Wimbledon 2021 | Novak Djokovic | recupero mostruoso sul 2-3 nel 4° set contro Matteo Berrettini!

(Di domenica 11 luglio 2021)scrive una nuova pagina di storia del tennis mondiale e vince, imponendosi in 4 set sull’italianoBerrettini nell’atto conclusivo dei Championships. Per il 34enne serbo si tratta della sesta affermazione sull’erba dell’All England Club e del 20° trionfo Slam in carriera (eguagliato il record di Roger Federer e Rafael Nadal). Il nativo di Belgrado ha battuto il nostro portacolori con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 6-3 dopo quasi tre ore e mezza di battaglia, in cui ha fatto la differenza come di consueto elevando il suo livello nei punti più importanti del match. Lampante ...

... Sky: "Da sempre accanto allo sport italiano" DIRETTA BERRETTINI DJOKOVIC STREAMINGTV: COME SEGUIRE LA FINALE2021 La diretta tv di Berrettini Djokovic , finale maschile di...Djokovic in questa fattispecie tenta un recupero di simile spettacolarità, che però non gli riesce a tornare utile. Lo spettacolo della finale dicontinua a evolvere, e chi pensava a un match a senso unico si è presto ritrovato smentito. Non sfigura per nulla il numero 1 d'Italia nella prima finale giocata da un rappresentante del ...Il video con gli highlights della finale di Wimbledon 2021 tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini (6(4)-7, 6-4, 6-4, 6-3).Novak Djokovic batte Matteo Berrettini in quattro set e vince l'edizione 2021 di Wimbledon, il suo Slam numero 20: agganciati Federer e Nadal ...