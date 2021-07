Venerus live Roma all’Auditorium Parco della Musica è stata una magia reale (Di domenica 11 luglio 2021) La magia è reale solo se ci credono tutti, e con Venerus live a Roma è stato impossibile immaginare che davvero non esista. Un fiore per microfono, quasi un dono per un palco che per due ore è stato più un ponte – forse un porto – per metterci in connessione tra di noi e (come dice sempre Venerus stesso) con il mondo intero. all’Auditorium Parco della Musica con Venerus live Roma ieri sera si respirava un’aria mistica, così intensa da sembrare densa. Era un’energia a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Lasolo se ci credono tutti, e conè stato impossibile immaginare che davvero non esista. Un fiore per microfono, quasi un dono per un palco che per due ore è stato più un ponte – forse un porto – per metterci in connessione tra di noi e (come dice semprestesso) con il mondo intero.conieri sera si respirava un’aria mistica, così intensa da sembrare densa. Era un’energia a ...

