Valeria Golino rapinatrice di banche in Occhi Blu: “Questa donna non vuole empatia e non si deve giustificare” (Di domenica 11 luglio 2021) La video intervista a Valeria Golino, rapinatrice di banche in Occhi Blu, esordio alla regia di Michela Cescon presentato a Taormina 67. Presentato fuori concorso al 67esimo Taormina Film Festival, è in sala dall'otto luglio Occhi Blu, film d'esordio di Michela Cescon, che si ispira al genere dei polar francesi. Girato in una Roma prevalentemente notturna, segue le avventure criminali di Valeria, donna dal passato misterioso che rapina banche e viaggia in moto. A interpretarla è Valeria Golino. A dare la ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 luglio 2021) La video intervista adiinBlu, esordio alla regia di Michela Cescon presentato a Taormina 67. Presentato fuori concorso al 67esimo Taormina Film Festival, è in sala dall'otto luglioBlu, film d'esordio di Michela Cescon, che si ispira al genere dei polar francesi. Girato in una Roma prevalentemente notturna, segue le avventure criminali didal passato misterioso che rapinae viaggia in moto. A interpretarla è. A dare la ...

