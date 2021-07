Traffico Roma del 11-07-2021 ore 12:30 (Di domenica 11 luglio 2021) Luceverde Roma non trovarti dalla redazione Buon pomeriggio ancora Buona domenica si mantiene sostanzialmente regolare la circolazione sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare ne sulle altre auto Traffico scorrevole anche su Pontina e Aurelia restano rallentamenti con code a tratti sulla litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica ci sono ancora difficoltà sulla 207 Nettunense a causa di un grave incidente avvenuto tra Aprilia Campo di Carne permangono code nelle due direzioni di marcia sia verso Aprilia sia in direzione di Anzio torniamo a Roma incidente in via polense nei pressi di via Lunano ci ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 luglio 2021) Luceverdenon trovarti dalla redazione Buon pomeriggio ancora Buona domenica si mantiene sostanzialmente regolare la circolazione sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare ne sulle altre autoscorrevole anche su Pontina e Aurelia restano rallentamenti con code a tratti sulla litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica ci sono ancora difficoltà sulla 207 Nettunense a causa di un grave incidente avvenuto tra Aprilia Campo di Carne permangono code nelle due direzioni di marcia sia verso Aprilia sia in direzione di Anzio torniamo aincidente in via polense nei pressi di via Lunano ci ...

