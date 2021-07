Serie A | spavento per il giocatore del Napoli | perde i sensi VIDEO

Leggi su chenews

(Di domenica 11 luglio 2021)per uno dei protagonisti della nostraA. Durante una partita con la propria Nazionale ha ricevuto una botta pazzesca.A – LozanoLaA non è ancora cominciata, ma le Nazionali cominciano a fare i primi danni. In particolare questa volta a pagarne le conseguenze è ilche potrebbere per inizio anno una delle sue pedine più importanti. Il calciatore è stato protagonista di un impatto violentissimo, che ha subito fatto il giro del mondo. Si tratta in particolare di Lozano, che era impegnato contro Trinidad e Tobago in una partita di Gold ...