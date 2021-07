Per la prima volta nella storia di Wimbledon la finale maschile sarà arbitrata da una donna (Di domenica 11 luglio 2021) È una domenica di prime volte a Wimbledon. nella finale maschile del prestigioso torneo di tennis non ci sarà per la prima volta soltanto un italiano, Matteo Berrettini, ma anche un arbitro donna. La giudice di sedia nella partita tra Novak Djokovic e il tennista romano è la croata Marija Cicak. La 43enne ha già arbitrato la finale femminile del 2014 tra la Kvitova ed Eugenie Bouchard, quella del doppio femminile nel 2017 e ha anche diretto la storica finale degli US Open 2015 tra le italiane Roberta Vinci ... Leggi su tpi (Di domenica 11 luglio 2021) È una domenica di prime volte adel prestigioso torneo di tennis non ciper lasoltanto un italiano, Matteo Berrettini, ma anche un arbitro. La giudice di sediapartita tra Novak Djokovic e il tennista romano è la croata Marija Cicak. La 43enne ha già arbitrato lafemminile del 2014 tra la Kvitova ed Eugenie Bouchard, quella del doppio femminile nel 2017 e ha anche diretto la storicadegli US Open 2015 tra le italiane Roberta Vinci ...

virginiaraggi : Roma si conferma tappa dei grandi eventi internazionali. Il 9 aprile 2022 torna nella Capitale il Campionato del Mo… - repubblica : Katia Serra, la prima telecronista Rai in finale con l'Italia: 'Anche per me è la partita della vita. E da lunedì t… - Greenpeace_ITA : 36 anni fa veniva affondata la nostra prima #RainbowWarrior. Fernando Pereira, fotografo attivista che era a bordo… - lukexcherry : @hazsfun Ma sai che mi stanno dicendo nei commenti tutti la prima e io pensavo di avere proprio l'espressione antip… - mariandres2014 : RT @AndreaMarano11: @caritas_milano @CaritasItaliana @BeppeSala @EnricoLetta @uambrosoli @chiesadimilano @lorenz_frigerio @pfmajorino @_Nic… -