Pau Lopez, ciao Roma: ufficiale la firma con il Marsiglia (Di domenica 11 luglio 2021) Marsiglia (Francia) - Pau Lopez giocherà la prossima stagione in Ligue1 con i colori del Marsiglia . Il club francese ha trovato l'accordo con la Roma e ha ufficializzato l'accordo (con opzione sul ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 luglio 2021)(Francia) - Paugiocherà la prossima stagione in Ligue1 con i colori del. Il club francese ha trovato l'accordo con lae ha ufficializzato l'accordo (con opzione sul ...

