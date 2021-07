Patch di luglio 2021 anche sul Samsung Galaxy S20 FE | le novità

(Di domenica 11 luglio 2021) Il produttore sudcoreano ha iniziato la distribuzione dell’ultimo aggiornamento di sicurezza sulS20 FE, dopo averlo rilasciato per il trio di punta deiS20 la scorsa settimana. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade include ledi sicurezza di, con una dozzina di correzioni in grado di riempire diverse vulnerabilità, tra cui un paio che ha interessato la funzionalità Bluetooth di Android. L’upgrade è disponibile per le varianti LTE con versione firmware G780FXXU4CUG1. Al momento, ancora manca il registro delle modifiche, ma qualcosa ci dice che ...

Samsung ha aggiornato il bollettino di sicurezza Android inserendo i dettagli sulle nuovedi2021: ecco le principali novità apportate sui dispositivi Galaxy aggiornati. Come di consuetudine Samsung aggiorna mensilmente (a volte prima a volte con ritardo) la pagina web nel ...Era stato lanciato in pompa magna, rivelandosi un disastro mediatico su più fronti, ma dopo anni di sviluppo in silenzio e a testa bassa, e dopo tantegratuite ricchissime di contenuti , è ...Il colosso cinese ha anche pubblicato un elenco di dispositivi che eseguono HarmonyOS 2.0 idonei a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2021. Huawei ha da poco rilasciato la patch di sicure ...Per verificare manualmente l’arrivo dell’update non dovete fare altro che seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“ Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE. L’aggi ...