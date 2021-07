Nuoto Agonistico | La “BlueGreen” SSD S r l al top in tutte le trasferte

Leggi su cityroma

(Di domenica 11 luglio 2021) Trasferta in terra marchigiana per gli atleti della blue green che con una rappresentanza hanno preso parte al prestigioso trofeo Rossini swim cup a Pesaro. Guidati dal coach Roberto Cianfarani i ragazzi hanno ottenuto ottimi risultati anche a livello cronometro, migliorando parecchi primati personali. Nello specifico, medaglia d’oro e quindi una prima posizione per Ludovica Campagna anno 2007 nei 200 stile libero con il tempo di 2’12?04. Ha ottenuto un Argento nei 100 e 200 rana Sofia Polverini anno 2007, Argento per Valeria Digiacomantonio anno 2006 nei 400 misti e nei 200 stile ed ancora bronzo nei 400 stile libero . Argento per Lorenzo D’uffizi anno 2006 nei 50 e nei 100 dorso e ...