Nasce il comitato Futuro in Terra Jonica (Di domenica 11 luglio 2021) Inizia il percorso del comitato “Futuro in Terra Jonica” che, al termine di un percorso largamente partecipato durato un anno, è stato costituito con uno scopo ben preciso: arrivare a costituire una Fondazione di comunità innovativa, la prima in provincia di Taranto.Al comitato “Futuro in Terra Jonica” hanno aderito Associazione Cantiere Di Comunità, Banca di Credito Cooperativo San Marzano, Casartigiani, Centro Servizi Volontariato Taranto, Cisl Scuola Regionale, Cisl Scuola Provincia di Brindisi e Taranto, Coldiretti, Confcooperative, Cooperativa ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 11 luglio 2021) Inizia il percorso delin” che, al termine di un percorso largamente partecipato durato un anno, è stato costituito con uno scopo ben preciso: arrivare a costituire una Fondazione di comunità innovativa, la prima in provincia di Taranto.Alin” hanno aderito Associazione Cantiere Di Comunità, Banca di Credito Cooperativo San Marzano, Casartigiani, Centro Servizi Volontariato Taranto, Cisl Scuola Regionale, Cisl Scuola Provincia di Brindisi e Taranto, Coldiretti, Confcooperative, Cooperativa ...

Advertising

elenaricci1491 : La mission del Comitato è costituire la prima Fondazione di comunità del territorio! - TarantiniTime : La mission del Comitato è costituire la prima Fondazione di comunità del territorio! - rdegiorgi53 : Nasce il Comitato “Futuro in Terra jonica” - lavocemaruggio : Nasce il Comitato “Futuro in Terra jonica” - franzkrieg79 : ??Nasce Café Frio, un podcast sull'America Latina e in particolare sul Brasile. Buon ascolto da Café Frio, da… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce comitato "Estate in circolo", il programma degli eventi e delle attività nei circoli Arci La Spezia - I circoli Arci del comitato della Spezia hanno predisposto un calendario estivo ricco di eventi e proposte. Al grido di ... come nasce e cresce una casa editrice ORIETTA GODANI, Droplets & ...

Giovani donatori crescono ... insieme al gruppo Donatori di Sangue Fratres e al Comitato del Palio , per la serie "la corsa del ... Nasce la "Corsa del Dono" Riconoscimento per la scrittrice Meattini

Nasce il Comitato “Futuro in Terra jonica” Corriere di Taranto Nasce la collaborazione tra il Centro Diurno "Vita e Lavoro" e il Quartiere Avenale CASTELFRANCO - Prende il via la collaborazione tra il Centro diurno della cooperativa sociale “Vita e Lavoro” di Castelfranco ed il Comitato del quartiere Avenale. La giunta comunale ha approvato infa ...

Elezioni Milano, tridente al femminile per il listone dei riformisti Tre donne. Tre teste di lista. La vera novità di questa tornata elettorale arriva dai «Riformisti - Al lavoro per Milano» il listone in appoggio a Beppe Sala che mette insieme Azione, Italia Viva, All ...

La Spezia - I circoli Arci deldella Spezia hanno predisposto un calendario estivo ricco di eventi e proposte. Al grido di ... comee cresce una casa editrice ORIETTA GODANI, Droplets & ...... insieme al gruppo Donatori di Sangue Fratres e aldel Palio , per la serie "la corsa del ...la "Corsa del Dono" Riconoscimento per la scrittrice MeattiniCASTELFRANCO - Prende il via la collaborazione tra il Centro diurno della cooperativa sociale “Vita e Lavoro” di Castelfranco ed il Comitato del quartiere Avenale. La giunta comunale ha approvato infa ...Tre donne. Tre teste di lista. La vera novità di questa tornata elettorale arriva dai «Riformisti - Al lavoro per Milano» il listone in appoggio a Beppe Sala che mette insieme Azione, Italia Viva, All ...