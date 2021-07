Napoli, via intitolata ad Arafat invece che a Garibaldi. La comunità ebraica: Clemente preferisce i terroristi (Di domenica 11 luglio 2021) La comunità ebraica di Napoli prende posizione contro la decisione adottata dalla commissione toponomastica comunale, su proposta dell’assessore Alessandra Clemente, di intitolare una strada ad Arafat: scelta per lui la seconda traversa di piazza Garibaldi, nei pressi della Stazione centrale. Un documento del Consiglio della comunità dichiara di essere stata “colta di sorpresa, alla fine dello Shabbat, dalla notizia che l’Amministrazione comunale di Napoli avesse deciso di intitolare la II traversa Giuseppe Garibaldi a Yasser ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Ladiprende posizione contro la decisione adottata dalla commissione toponomastica comunale, su proposta dell’assessore Alessandra, di intitolare una strada ad: scelta per lui la seconda traversa di piazza, nei pressi della Stazione centrale. Un documento del Consiglio delladichiara di essere stata “colta di sorpresa, alla fine dello Shabbat, dalla notizia che l’Amministrazione comunale diavesse deciso di intitolare la II traversa Giuseppea Yasser ...

