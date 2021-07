Mancini in lacrime | “E’ la vittoria per la nostra gente Dopo un anno e mezzo durissimo”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ai microfoni della Rai, il CT della Nazionale, Roberto, ha parlato delladi Euro 2020 ai rigori contro l’Inghilterra. Queste le sue parole in: “Siamo stati bravi, abbiamo preso gol subito, siamo andati in difficoltà, ma poi abbiamo dominato la partita. Una gioia infinita. E’ laper laquestodi sofferenza. Spero che festeggino, ce lo meritiamo”. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

