L' Angelus dal Gemelli | il Papa torna in pubblico dopo l' intervento

'Che cessi la spirale di violenza e la nazione possa avere un futuro di pace'. E' l'appello del Papa, al termine dell'che ha guidatobalcone del suo appartamento privato al decimo piano del Policlinico Gemelli, ad una settimanasuo ricovero. ' Ho pregato molto in questi giorni per Haiti', le parole di ...'Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sono contento di poter mantenere l'appuntamento domenicale dell', anche quiPoliclinico Gemelli. Vi ringrazio tutti: ho sentito molto la vostra vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore!'. Lo ha detto Papa Francesco che, dalla ...“Che cessi la spirale di violenza e la nazione possa avere un futuro di pace”. E’ l’appello del Papa, al termine dell’Angelus che ha guidato dal balcone del suo appartamento privato al decimo piano de ...“Grazie fratelli e sorelle, ho sentito molto la vostra vicinanza e le vostre preghiere”. Roma - Papa Francesco in occasione dell'angelus domenicale, tenuto dall'ospedale Gemelli: “Ho sperimentato l'im ...