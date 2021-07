Flag Day, la recensione: la bandiera bianca issata da Sean Penn (Di domenica 11 luglio 2021) La recensione di Flag Day: Sean Penn torna in concorso a Cannes con un'opera biografica troppo sentimentale, ricattatoria e ridondante. L'ultima occhiata verso la Croisette era stata piena di amarezza e un pizzico di rancore. Non si erano lasciati bene Cannes e Sean Penn. Nel 2016 Il tuo ultimo sguardo aveva deluso la critica, che non aveva avuto pietà per un film davvero terribile. Talmente poco riuscito da essere ricordato soltanto per il clima di tensione tra Penn e Charlize Theron (che si erano appena lasciati) in conferenza stampa. Apriamo la nostra ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 luglio 2021) LadiDay:torna in concorso a Cannes con un'opera biografica troppo sentimentale, ricattatoria e ridondante. L'ultima occhiata verso la Croisette era stata piena di amarezza e un pizzico di rancore. Non si erano lasciati bene Cannes e. Nel 2016 Il tuo ultimo sguardo aveva deluso la critica, che non aveva avuto pietà per un film davvero terribile. Talmente poco riuscito da essere ricordato soltanto per il clima di tensione trae Charlize Theron (che si erano appena lasciati) in conferenza stampa. Apriamo la nostra ...

Advertising

toscani65652 : Le pagelle del Mereghetti: «Flag Day», Sean Penn padre scontato e prevedibile (voto 4) - gniola : Scampato il rischio pomodori sullo schermo per Flag Day di Sean Penn. Non vale molto ma non è una tragedia (ma c’er… - Fusillide : RT @repubblica: Cannes, 'Flag day': Sean Penn padre cialtrone in viaggio per riconquistare la figlia - vorreileali : RT @mymovies: Flag Day, Sean Penn firma un dramma sentimentale saturo di (bella) musica e di vanità. ?? #Cannes2021 #Cannes74 https://t.co… - nientepopcorn : L'attore e regista #SeanPenn è sul red carpet di #Cannes2021 in compagnia dei figli #HopperPenn e #DylanPenn, nati… -