Fisco globale riforma storica (Di domenica 11 luglio 2021) È davvero un peccato che gli scontri fuori dall'Arsenale di Venezia, dov'è in corso il G20 dell'economia, ovvero il summit dei ministri finanziari delle prime venti potenze mondiali, abbiano turbato un accordo storico, basato su più punti. Si potrebbe dire – senza retorica – che il mondo volta pagina, anzi che riprende nella direzione intrapresa dopo la parentesi erratica della presidenza di Donald Trump e naturalmente dell'emergenza Covid. La prima notizia è che gli Stati si sono accordati su un «meccanismo di fissazione del prezzo delle emissioni di Co2», a patto ovviamente che sia un uso appropriato. Eppure non è passato troppo tempo dal «niet» dell'ex presidente americano sugli accordi ...

