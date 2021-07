Euro 2020, gli auguri dei reali e di Johnson all’Inghilterra: “Portate a casa la coppa” (Di domenica 11 luglio 2021) “Portate a casa la coppa”. Il premier Boris Johnson ‘carica’ la nazionale inglese a poche ore dalla finale degli Europei con l’Italia a Wembley, mentre la famiglia reale augura buona fortuna alla squadra di Southgate. “Avete già fatto la storia”, dice in un video postato su twitter il primo ministro britannico, sottolineando che “finora è stato un viaggio incredibile, ma noi tutti speriamo che possa andare anche meglio e che stanotte possiate portare a casa” la coppa. Johnson ha anche scritto una letta all’allenatore Gareth Southgate ed alla squadra per ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 luglio 2021) “la”. Il premier Boris‘carica’ la nazionale inglese a poche ore dalla finale deglipei con l’Italia a Wembley, mentre la famiglia reale augura buona fortuna alla squadra di Southgate. “Avete già fatto la storia”, dice in un video postato su twitter il primo ministro britannico, sottolineando che “finora è stato un viaggio incredibile, ma noi tutti speriamo che possa andare anche meglio e che stanotte possiate portare a” laha anche scritto una letta all’allenatore Gareth Southgate ed alla squadra per ...

