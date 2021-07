È partito il primo volo nello spazio di Richard Branson con la sua Virgin Galactic (Di domenica 11 luglio 2021) L’equipaggio del volo Virgin Galactic (Virgin Galactic)Quattro minuti di galleggiamento. Come essere a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss). È questa l’esperienza che vivrà a bordo della Vss Unity, lo spazioplano targato Virgin Galactic, l’equipaggio, guidato dal fondatore della compagnia aerospaziale, l’imprenditore britannico sir Richard Branson. Un test fondamentale per la società, che punta sui viaggi suborbitali e con questa missione, la Unity 22, il ventiduesimo volo di prova per la Vss ... Leggi su wired (Di domenica 11 luglio 2021) L’equipaggio del)Quattro minuti di galleggiamento. Come essere a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss). È questa l’esperienza che vivrà a bordo della Vss Unity, loplano targato, l’equipaggio, guidato dal fondatore della compagnia aerospaziale, l’imprenditore britannico sir. Un test fondamentale per la società, che punta sui viaggi suborbitali e con questa missione, la Unity 22, il ventiduesimodi prova per la Vss ...

FratellidItalia : ?? #FratellidItalia è il primo partito tra i giovani ???? - GianniGirotto : CONTINUA LA 'PARTITA' SUI #vitalizi Davvero sindacabile questa pratica di prendere le decisioni scomode quando gl… - LegaSalvini : ++ ULTIMISSIMO SONDAGGIO ++ LEGA PRIMO PARTITO E IN CRESCITA. (Sondaggio Ixè - 1 luglio 2021) - FraLauricella : #WimbledonFinal #Djokovic ???? 1?? 0?? #Berrettini ???? 1?? 0?? ?? Primo set al tie-break per #ita. Secondo set al… - cut_off2 : #BREAKING L'eccentrico miliardario britannico @richardBranson è partito per il suo primo volo suborbitale dalla ba… -