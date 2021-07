Divorzio congiunto | e se uno dei due cambia idea?

(Di domenica 11 luglio 2021) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, la revoca al consenso prestato per il ricorsodinon può provenire da uno solo dei coniugi perché la domanda è comune e paritetica.

Affaritaliani.it

Come chiedere il divorzio congiunto? La procedura per domandare lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (divorzio) può essere di due tipi: giudiziale o consensuale. Se i coniugi sono d'accordo su tutti gli aspetti della separazione (l'affidamento dei figli minori e così via), allora è possibile sottoscrivere un ricorso congiunto da presentare al Tribunale. Il Suo caso coinvolge una questione molto discussa: il coniuge può "cambiare idea" e revocare il consenso precedentemente prestato al divorzio congiunto? La risposta negativa a questa domanda arriva dalla Cassazione.