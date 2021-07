Covid-19, Varriale in isolamento: pre-partita di Italia-Inghilterra ad Antinelli (Di domenica 11 luglio 2021) Prosegue l’emergenza Covid-19 in casa Rai. Dopo la positività del telecronista Alberto Rimedio, anche Enrico Varriale ha dovuto fare i conti con il virus. Il vicedirettore ha infatti avuto dei contatti ravvicinati proprio con Rimedio e non potrà esserci in occasione della finale degli Europei 2020 tra Italia e Inghilterra. Il protocollo Rai è alquanto rigido e non c’è stato nulla da fare per il giornalista. Di conseguenza, non andrà in onda neppure Claudio Marchisio, rimasto senza partner. Dopo i telecronisti, dunque, cambiano anche gli uomini del prepartita. Varriale e Marchisio saranno ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Prosegue l’emergenza-19 in casa Rai. Dopo la positività del telecronista Alberto Rimedio, anche Enricoha dovuto fare i conti con il virus. Il vicedirettore ha infatti avuto dei contatti ravvicinati proprio con Rimedio e non potrà esserci in occasione della finale degli Europei 2020 tra. Il protocollo Rai è alquanto rigido e non c’è stato nulla da fare per il giornalista. Di conseguenza, non andrà in onda neppure Claudio Marchisio, rimasto senza partner. Dopo i telecronisti, dunque, cambiano anche gli uomini del pree Marchisio saranno ...

Advertising

sportface2016 : #Covid19, #Varriale in isolamento dopo contatti diretti con Rimedio: pre-partita di #ItaliaInghilterra ad Antinelli - tempoweb : Rai falcidiata dal Covid, va ko anche Varriale #enricovarriale #covid #italia #inghilterra #iltempoquotidiano… - MarzianoAnsioso : Fatemi capire, Varriale non può andare in onda causa Covid? #InghilterraItalia #Euro2020 - davidedesario : Italia-Inghilterra, il covid 'blocca' anche Varriale. Marchisio torna a Roma. Per il prepartita Antinelli da bordo… - TweetNotizie : #Euro2020Final #ItaliaInghilterra Il covid 'blocca' anche Enrico Varriale e Claudio Marchisio sono in autoisolame… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Varriale Italia - Inghilterra, il covid 'blocca' anche Varriale. Marchisio torna a Roma. Per il prepartita Antinelli da bordo campo Infatti, dopo il forfait di Alberto Rimedio che, a causa del Covid, non potrà fare la telecronaca della finale Italia - Inghilterra da Wembley, ora arriva la notizia che anche Enrico Varriale è stato ...

Euro 2020, come guardare Italia - Inghilterra in tv ...Tardelli il match e si collega con Londra per le ultime notizie da Wembley con Enrico Varriale e ... a causa del forfait cui è stato costretto Alberto Rimedio in quanto contagiato dal Covid. [INFO EMBED]...

Rai falcidiata dal Covid, va ko anche Varriale Il Tempo Covid-19, Varriale in isolamento: pre-partita di Italia-Inghilterra ad Antinelli Prosegue l’emergenza Covid-19 in casa Rai. Dopo la positività del telecronista Alberto Rimedio, anche Enrico Varriale ha dovuto fare i conti con il virus. Il vicedirettore ha infatti avuto dei ...

Rai falcidiata dal Covid, va ko anche Varriale Dopo Alberto Rimedio va ko anche Enrico Varriale. La Rai è letteralmente falcidiata dal Covid e anche Varriale dà forfait per Italia-Inghilterra. Varriale, infatti, ha avuto contatti diretti e ...

Infatti, dopo il forfait di Alberto Rimedio che, a causa del, non potrà fare la telecronaca della finale Italia - Inghilterra da Wembley, ora arriva la notizia che anche Enricoè stato ......Tardelli il match e si collega con Londra per le ultime notizie da Wembley con Enricoe ... a causa del forfait cui è stato costretto Alberto Rimedio in quanto contagiato dal. [INFO EMBED]...Prosegue l’emergenza Covid-19 in casa Rai. Dopo la positività del telecronista Alberto Rimedio, anche Enrico Varriale ha dovuto fare i conti con il virus. Il vicedirettore ha infatti avuto dei ...Dopo Alberto Rimedio va ko anche Enrico Varriale. La Rai è letteralmente falcidiata dal Covid e anche Varriale dà forfait per Italia-Inghilterra. Varriale, infatti, ha avuto contatti diretti e ...