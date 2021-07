Beautiful, anticipazioni 12 luglio: Quinn rivendica un merito con Katie (Di domenica 11 luglio 2021) Beautiful, anticipazioni 12 luglio: ecco come ripartirà la settimana. Beautiful, anticipazioni 12 luglio: secondo Quinn, Katie dovrebbe ringraziarla Quinn fa presente a Katie, sconvolta per ciò che Bill e Brooke hanno combinato, che è stato per merito suo se l’ha scoperto. La minore delle sorelle Logan cosa risponderà? Wyatt ha cacciato Sally: e ora? Finalmente Wyatt ha chiesto a Sally di andarsene. Come si sentirà? E la Spectra? Lo Spencer e Flo ritroveranno la serenità? Prima la figlia di Shauna vorrà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 11 luglio 2021)12: ecco come ripartirà la settimana.12: secondodovrebbe ringraziarlafa presente a, sconvolta per ciò che Bill e Brooke hanno combinato, che è stato persuo se l’ha scoperto. La minore delle sorelle Logan cosa risponderà? Wyatt ha cacciato Sally: e ora? Finalmente Wyatt ha chiesto a Sally di andarsene. Come si sentirà? E la Spectra? Lo Spencer e Flo ritroveranno la serenità? Prima la figlia di Shauna vorrà ...

